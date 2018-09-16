16:26 | Футбол — РПЛ

Олег Фоменко: "В полном составе "Краснодар" собрался только за три дня до игры"

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Тренер "Краснодара"  Олег Фоменко ждет хорошей игры от своей команды в предстоящем матче чемпионата России с "Анжи". Он подчеркнул, что потренироваться в полном составе удалось только в последние дни перед игрой.

– Погода хорошая, будем надеяться, что и игра будет хорошей, – заявил в эфире "Матч Премьер" Фоменко. – Покажет игра, насколько футболисты готовы. Проблемой было то, что после матчей сборных мы собрались в полном составе за три дня до игры. Тренировались со второй командой, так что потерь не было.

Анжи - Краснодар

 

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 7-й тур
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