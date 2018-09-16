Олег Фоменко: "В полном составе "Краснодар" собрался только за три дня до игры"

Тренер "Краснодара" Олег Фоменко ждет хорошей игры от своей команды в предстоящем матче чемпионата России с "Анжи". Он подчеркнул, что потренироваться в полном составе удалось только в последние дни перед игрой.

– Погода хорошая, будем надеяться, что и игра будет хорошей, – заявил в эфире "Матч Премьер" Фоменко. – Покажет игра, насколько футболисты готовы. Проблемой было то, что после матчей сборных мы собрались в полном составе за три дня до игры. Тренировались со второй командой, так что потерь не было.