Олег Фоменко: "Смолов хочет доказать, что на ЧМ произошло недоразумение"

Старший тренер "Краснодара" Олег Фоменко в преддверии матча 1-го тура чемпионата России рассказал о том, как было принято решение о назначении Федора Смолова капитаном команды. Этим летом форвард неудачно выступил в составе сборной России, не реализовав одиннадцатиметровый в серии послематчевых пенальти в 1/4 финала чемпионата мира против Хорватии (2:2, пенальти – 3:4).

– На чемпионате мира произошло большое недоразумение, – сказал Фоменко в эфире телеканала "Матч Премьер". – Смолов хочет это доказать. Он – большой игрок.

– Теперь он капитан команды. Это выбор команды, его выбор, или тренерского штаба?

– Это совместное решение тренерского штаба, мы его обсудили с ребятами – Федор Смолов будет капитаном.

– Если смотреть на межсезонье, "Краснодар" сделал несколько точечных усилений. Какие-то еще планируются? Насколько сейчас "Краснодар" готов к высоким целям?

– Мы всегда ставим высокие цели. Планируется пара усилений. Насколько мы реально готовы, покажет только чемпионат.

"Рубин" – "Краснодар": чемпионата России по футболу, 29 июля 2018 года, онлайн-трансляция матча – начало в 19.00 (время московское)

Все о чемпионате России по футболу – здесь