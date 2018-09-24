18:26 | Футбол — РПЛ

Олег Фоменко: "Ротация? У "Краснодара" много матчей, надо дать игрокам отдохнуть"

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Главный тренер "Краснодара" Олег Фоменко перед матчем с "Крыльями Советов" в восьмом туре чемпионатах России ответил на вопрос о причинах ротации в команде.

- У нас много игр, надо дать немного отдохнуть, - сказал специалист в эфире канала "Матч премьер". - Плюс есть лимит, он всех ограничивает. Мы хорошо готовы. Четыре дня достаточно чтобы восстановиться.

Матч начнется в 18.30 по московскому времени.

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Турнирная таблица чемпионата.

Крылья Советов - Краснодар

 

 

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