Олег Фоменко: "Ротация? У "Краснодара" много матчей, надо дать игрокам отдохнуть"

Главный тренер "Краснодара" Олег Фоменко перед матчем с "Крыльями Советов" в восьмом туре чемпионатах России ответил на вопрос о причинах ротации в команде.
- У нас много игр, надо дать немного отдохнуть, - сказал специалист в эфире канала "Матч премьер". - Плюс есть лимит, он всех ограничивает. Мы хорошо готовы. Четыре дня достаточно чтобы восстановиться.
Матч начнется в 18.30 по московскому времени.
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