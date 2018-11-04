Олег Фоменко: "Ростов" ничем "Краснодар" не удивил"

Главный тренер "Краснодара" Олег Фоменко после ничьей с "Ростовом" (2:2) в домашнем матче 13-го тура премьер-лиги заявил, что соперник ничем не удивил в своей игре, передает из Краснодара корреспондент "СЭ" Екатерина Потапова. При этом специалист из штаба Мурада Мусаева оценил уровень противостояния с дончанами.

– Получилось настоящее дерби, – отметил Фоменко. – Расстроены ничьей, но игра была боевой, много борьбы, не хватило победного гола. Болельщикам игра понравилась, держала в напряжении до последних минут.

– Счет по игре?

– В принципе, мы забили то, что создали. "Ростов" ничем не удивил. Играл так, как мы предполагали. Много уделяли внимания стандартам и контратакам в действиях соперника.

– Чем объясняете большое количество ошибок в простых ситуациях? Получился ли план на игру?

– Такое количество потерь – это нехватка свежести. Просто так не проходит то, что в прошлом кубковом матче сыграли 120 минут. Но то, что планировали, сделали.

– Тактически "Ростов" вашу команду переиграл?

– Не думаю. "Ростов" всегда играет по этой схеме и тактики.

– Что с Крицюком?

– У него небольшой рецидив.

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