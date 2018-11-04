Олег Фоменко: "Ростов" Карпина похож на то, что было у Бердыева"

Тренер "Краснодара" Олег Фоменко в преддверии матча 13-го тура чемпионата России с "Ростовом" отметил, что команда постарается вскрыть оборону соперника. По его словам, "быки" будут отталкиваться от своей игры.



– Ожидаем хорошей игры. Будет полный стадион. Мы разобрали "Ростов", разобрали их игру в обороне, – сказал Фоменко в эфире телеканала "Матч Премьер". – Мы не будем отходить от своей игры, постараемся вскрыть оборону за счет позиционной атаки. С Карпиным "Ростов" стал больше комбинировать, несмотря на упор на оборону. Похоже на то, что было у Бердыева.

Тяжелый график? Футболисты для того и тренируются, чтобы играть. Много матчей – это хорошо. Думаю, игроки получают удовольствие.