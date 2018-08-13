Олег Фоменко: "После ухода Смолова не будем рассматривать других нападающих "

Главный тренер "Краснодара" Олег Фоменко прокомментировал победу своей команды со счетом 1:0 в матче против "Уфы" (1:0).

- Игра выдалась сложная, рады, что в конце матча все-таки забили, в первом тайме получилась равная борьба без конкретных моментов. Во втором тайме давление все время было с нашей стороны, что вылилось в моменты, и, наконец, пришел гол.

- Не хватает креатива с уходом Смолова?

При такой плотной обороне всегда тяжело действовать, без разницы кто выступает в нападении, Смолов или Игнатьев, вышедший сегодня в основном составе.

- После ухода Смолова нужен ли вам нападающий?

- У нас есть два нападающих, Ари и Игантьев, больше никого не будем рассматривать в это трансферное окно. (Иван УРАЛЬСКИЙ)

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