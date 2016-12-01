20:05 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Олег Фоменко: "Не могу сказать, что игра "Краснодара" была провальной"

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Старший тренер "Краснодара" Олег Фоменко после матча 16-го тура премьер-лиги против "Терека" (1:2) отметил, что не может назвать игру своей команды провальной, несмотря на ошибки в обороне. Краснодарцы после этого поражения уступили грозненцам четвертое место в турнирной таблице чемпионата.

- В целом могу сказать, что в первом тайме не так уж и много ошибались, - заявил Фоменко в эфире телеканала "Наш футбол". - Получили с углового, потом была еще одна ошибка. "Терек" поддавливал, но у ребят получилось выровнять игру. Не могу сказать, что игра была провальной. Во втором тайме пытались отыграться. Что-то не получилось. Будем смотреть.

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