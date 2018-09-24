Олег Фоменко: "Мы рады, что после забитых мячей "Краснодар" продолжил действовать дисциплинированно"

Главный тренер "Краснодара" Олег Фоменко прокомментировал победу над "Крыльями Советов" (3:0) в матче восьмого тура чемпионата России.

- Мы предполагали, что это будет тяжелая игра. Мы владели мячом и территорией на протяжении всего матча, забили три мяча, - цитирует пресс-служба "Крыльев Советов" слова Фоменко. - Сегодня у нас сыграли замены. Мы рады, что после забитых мячей команда продолжила действовать дисциплинированно, играть строго в обороне и бежать в атаку. Мы довольны этой победой.

"Краснодар" с 16 очками занимает второе место в турнирной таблице. Команда на шесть баллов отстает от лидирующего "Зенита".