20:45 | Футбол — РПЛ

Олег Фоменко: "Мы рады, что после забитых мячей "Краснодар" продолжил действовать дисциплинированно"

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Главный тренер "Краснодара" Олег Фоменко прокомментировал победу над "Крыльями Советов" (3:0) в матче восьмого тура чемпионата России.

- Мы предполагали, что это будет тяжелая игра. Мы владели мячом и территорией на протяжении всего матча, забили три мяча, - цитирует пресс-служба "Крыльев Советов" слова Фоменко. - Сегодня у нас сыграли замены. Мы рады, что после забитых мячей команда продолжила действовать дисциплинированно, играть строго в обороне и бежать в атаку. Мы довольны этой победой.

"Краснодар" с 16 очками занимает второе место в турнирной таблице. Команда на шесть баллов отстает от лидирующего "Зенита".

Дополнительная информация

http://www.kc-camapa.ru/cgi-bin/newsprn.cgi?16532

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