Олег Фоменко: "Мы приехали за максимальным количеством очков"

Исполняющий обязанности главного тренера "Краснодара" Олег Фоменко заявил, что никакой особой подготовки к матчу 29-го тура РФПЛ против "СКА-Хабаровск" в команде не было. По словам специалиста, краснодарцы приехали за максимальным количеством очков.
– Никакой оособенной подготовки мы не проводили – все было в штатном режиме, – рассказал в интервью телеканалу "Наш Футбол" Фоменко. – Было меньше времени, ну а в остальном – все как обычно. Сюрпризов сегодня никаких не будет, есть определенная тактика. Мы приехали на эту игру за максимальным результатом, будем играть на него. Изменения в составе сегодня будут, Крицюк выйдет вместо Синицина, также на поле появится Мамаев.
Как команда приняла наставничество? Внутри коллектива все понимают, что происходит, так что не хочу это комментировать.