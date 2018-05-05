Олег Фоменко: "Мы приехали за максимальным количеством очков"

Исполняющий обязанности главного тренера "Краснодара" Олег Фоменко заявил, что никакой особой подготовки к матчу 29-го тура РФПЛ против "СКА-Хабаровск" в команде не было. По словам специалиста, краснодарцы приехали за максимальным количеством очков.

– Никакой оособенной подготовки мы не проводили – все было в штатном режиме, – рассказал в интервью телеканалу "Наш Футбол" Фоменко. – Было меньше времени, ну а в остальном – все как обычно. Сюрпризов сегодня никаких не будет, есть определенная тактика. Мы приехали на эту игру за максимальным результатом, будем играть на него. Изменения в составе сегодня будут, Крицюк выйдет вместо Синицина, также на поле появится Мамаев.

Как команда приняла наставничество? Внутри коллектива все понимают, что происходит, так что не хочу это комментировать.

Трансляция матча "СКА-Хабаровск" – "Краснодар"