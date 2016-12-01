17:55 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Олег Фоменко: "Краснодару" будет не хватать Газинского и Шалимова"

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Старший тренер "Краснодара" Олег Фоменко перед матчем 16-го тура премьер-лиги против "Терека" отметил, что отсутствие полузащитника Юрия Газинского и главного тренера Игоря Шалимова скажется на игре команды. У первого - перелом носа, у второго - высокая температура.

- Насколько скажется отсутствие Газинского и главного тренера, узнаем после игры, - заявил Фоменко в эфире телеканала "Наш футбол". - Сейчас тяжело сказать. Понятно, что не хватает и того, и другого. Игра покажет. Погодные условия? Поле в хорошем состоянии. Погода для всех одинаковая. Будет интересный матч.

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