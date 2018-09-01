Олег Фоменко: "Краснодар" проявил силу воли в матче с "Локомотивом"

Главный тренер "Краснодара" Олег Фоменко заявил, что его команда проявила силу воли в матче 6-го тура РПЛ против "Локомотива" (2:1).

- Сегодня ребята - молодцы, - сказал Фоменко на послематчевой пресс-конференции. - Начали хорошо, агрессивно. Владели мячом, создавали достаточно моментов. После пропущенного гола продолжили играть в футбол, проявив силу воли. Хочется сказать команде большое спасибо.

Почему хорошо играем дома? На "Спартак" и "Локомотив" всегда особая мотивация, также помогает атмосфера. Почему не играет Перейра? Со здоровьем у него все хорошо, но есть конкуренция и лимит. Кто-то должен оставаться на скамейке.

Куэва? Он играл в чемпионате Бразилии, там другой футбол, поэтому ему необходимо время. Он допускал потери по ходу сегодняшнего матча, но сделал голевой пас. Свою работу он выполнил.

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