22:59 | Футбол — РПЛ

Олег Фоменко: "Краснодар" проявил силу воли в матче с "Локомотивом"


Главный тренер "Краснодара"  Олег Фоменко заявил, что его команда проявила силу воли в матче 6-го тура РПЛ против "Локомотива" (2:1).

- Сегодня ребята  - молодцы, - сказал Фоменко на послематчевой пресс-конференции. - Начали хорошо, агрессивно. Владели мячом, создавали достаточно моментов. После пропущенного гола продолжили играть в футбол, проявив силу воли. Хочется сказать команде большое спасибо.  

Почему хорошо играем дома? На "Спартак" и "Локомотив" всегда особая мотивация, также помогает атмосфера. Почему не играет Перейра? Со здоровьем у него все хорошо, но есть конкуренция и лимит. Кто-то должен оставаться на скамейке. 

Куэва? Он играл в чемпионате Бразилии, там другой футбол, поэтому ему необходимо время. Он допускал потери по ходу сегодняшнего матча, но сделал голевой пас. Свою работу он выполнил.

Краснодар - Локомотив

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https://www.fckrasnodar.ru/team/video/object/?object_id=132308

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