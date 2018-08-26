Олег Фоменко: "Краснодар" приобрел очко. У нас мало что получалось"

Главный тренер "Краснодара" Олег Фоменко подвел итог матча против "Оренбурга" (1:1) в пятом туре чемпионата России.

- Я думаю, учитывая то, как мы играли, возможности победить у нас сегодня не было. Довольны, что дожали соперника и сравняли счет. Сегодня мы приобрели очко, - сказал тренер в эфире телеканала "Матч премьер". - Мало что получалось. Будем разбираться, почему была такая неудачная игра. Дали много пространства "Оренбургу", чем они воспользовались. То, что они не забили больше - нам повезло.

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