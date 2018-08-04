Олег Фоменко: "Краснодар" не планирует отходить от своей игры"

Главный тренер "Краснодара" Олег Фоменко поделился мнением о матче 2-го тура Российской премьер-лиги с "Уралом".

- Мы разобрали встречу с "Рубином" (1:2) и собственные ошибки, постараемся показать хороший футбол. У нас есть игра, которую мы тренируем и не планируем от нее уходить. Отмечу, что "Краснодар" отдельно не делает ставку на быстрый гол в игре с "Уралом", - сказал Фоменко во флеш интервью на телеканале "Матч Премьер".

"Урал" - "Краснодар": Российская премьер-лига, 2-й тур, 4 августа 2018, онлайн-трансляция матча – начало в 14.00 (время московское)