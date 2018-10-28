Олег Фоменко: "Краснодар" нашел замены, которые усилили игру"

Главный тренер "Краснодара" Олег Фоменко прокомментировал победу над ЦСКА в матче 12-го тура чемпионата России (2:1).
- Естественно, мы довольны победой, - сказал Фоменко. - Ребята приложили максимум усилий и смогли выиграть. Мы произвели ряд замен, которые усилили игру. Мы до этого владели преимуществом, и это вылилось в голы.
- Было недовольство первым таймом?
- Учитывая, что мы слетали в Бельгию, времени на восстановление не было. Быстрые игроки ЦСКА временами могли создавать проблемы. Но это были моменты.
- Когда ждать возвращения Крицюка?
- У него травма. Сроки возвращения пока устанавливаются, сейчас я их точно сказать не могу. (Александр Рогулев)
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