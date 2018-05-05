Олег Фоменко: "Игра в Хабаровске получилась скользкой"

Исполняющий обязанности главного тренера "Краснодара" Олег Фоменко назвал игру со "СКА-Хабаровском" (1:0) в 29-м туре премьер-лиги очень сложной. В конце встречи вратарь краснодарцев Станислав Крицюк отразил удар с пенальти в исполнении Максима Канунникова.

– Игра очень тяжелая, старались бороться, в конце пенальти взяли, спасибо Стасу за это, – заявил в эфире канала "Наш футбол" Фоменко. – Так что было очень тяжело. Счет 1:0 пограничный, поэтому нужно было забивать второй и третий, доводить игру до логического конца. А так все на нервах, до последней минуты ничего не ясно, игра скользкая вышла.