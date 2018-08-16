Олег Флегонтов: "Ведем переговоры со спонсорами. Постепенно положение "Анжи" должно выправиться"

Генеральный директор "Анжи" Олег Флегонтов заявил, что финансовое положение махачкалинцев по-прежнему остается непростым. Вместе с тем, он отметил, что в клубе надеются на постепенное исправление ситуации.

– "Анжи" не испытывает проблем с организацией матча 4-го тура РПЛ с "Оренбургом"?

– Никаких проблем с организацией встречи нет, мы в рабочем режиме готовимся к первому домашнему матчу сезона-2018/19.

– Клуб пока не нашел источники финансовой поддержки?

– Пока ничего не изменилось. Сейчас ведутся переговоры со спонсорами, но конкретных договоренностей, о которых можно было бы во всеуслышание заявить, пока нет. Но, несмотря на трудности, клуб продвигается по календарю от матча к матчу. Мы верим в лучшее, постепенно положение "Анжи" должно выправиться. Да, все не так просто, но стараемся решать проблемные вопросы.

– Акция "Анжи", живи!" не поспособствовала поиску средств?

– В материальном плане акция не помогла, но в моральном – оказала большую поддержку. Мы увидели, что "Анжи" небезразличен не только бывшим футболистам и сотрудникам клуба, таким, как Это`О, Роберто Карлос, Гус Хиддинк, Юрий Семин, но и простым людям. Приятно, что свыше 200 тысяч человек откликнулись на этот флешмоб. Эмоциональная составляющая в данный момент очень важна, игроки видят, что болельщикам необходим их труд. Это мотивирует, несмотря на тяжелое положение. (Иван ТОРОПЦЕВ)

Напомним, президент "Анжи" Осман Кадиев заявил, что долги махачкалинского клуба выросли до 248 миллионов рублей и растут каждый день. Президент РПЛ Сергей Прядкин направил письмо временно исполняющему обязанности главы Дагестана Владимиру Васильеву, в котором выразил обеспокоенность ситуацией.

17 августа на "Анжи Арене" махачкалинцы примут "Оренбург". Начало – в 19.30 по московскому времени.