Олег Флегонтов: "СКА-Хабаровск" полностью доверяет Поддубскому"

Генеральный директор "СКА-Хабаровск" Олег Флегонтов после поражения от "Локомотива" (1:2) в матче 18-го тура чемпионата России сказал, что пока рано подводить итоги первой половины сезона для команды. Представитель руководства дальневосточников также назвал поражение от железнодорожников очень обидным - команда пропустила решающий мяч в компенсированное ко второму тайму время.

- К главному тренеру (Алексею Поддубскому. - Прим. "СЭ") у меня, как у директора, полное доверие, - цитирует ТАСС Флегонтова. - У нас впереди еще два матча, после которых и будем подводить итоги первой части чемпионата.

Поражение от "Локомотива" очень обидное, хотя "Локо" - очень сильная и организованная команда. Нельзя сказать, что ничья была бы закономерна, но мы на нее наиграли. "Локомотив" владел территориальным преимуществом, но моментов имел не так много.

Напомним, "СКА-Хабаровск" потерпел четыре поражения подряд. После 18 туров дальневосточники набрали 12 очков и замыкают турнирную таблицу премьер-лиги. На 12-м месте, которое гарантирует место в элитном дивизионе российского футбола, располагается "Рубин" (20 баллов).