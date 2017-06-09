Олег Флегонтов: "СКА-Хабаровск" очень хочет начать сезон в своем городе"

Генеральный директор "СКА-Хабаровска" Олег Флегонтов отметил, что самым реальным местом начала сезона в РФПЛ для клуба является Хабаровск. Ранее президент РФПЛ Сергей Прядкин в интервью "СЭ" заявил, что стадион имени Ленина в Хабаровске не соответствует ряду требований премьер-лиги, поэтому "СКА-Хабаровск" может начать новый сезон чемпионата России на "Арене Химки", которая заявлена дальневосточным клубом как резервная.

– Химки? Нет. Самая реальная возможность начать сезон – в Хабаровске, и мы очень хотим начать сезон в Хабаровске, – цитирует "Р-Спорт" Флегонтова.

Напомним, что общее собрание клубов РФПЛ в четверг утвердило календарь сезона-2017/18, но пока без дат. Турнир стартует 16 июля и завершится 13 мая. В первом туре "СКА-Хабаровск" примет "Зенит".