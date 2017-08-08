Олег Флегонтов: "Победа над "Анжи" раскрепостит футболистов "СКА-Хабаровск"

Генеральный директор "СКА-Хабаровск" Олег Флегонтов отметил, что первая победа в чемпионате России над "Анжи" (2:0) является для клуба историческим событием. Он подчеркнул, что это поможет раскрепостить команду.

– Выдохнуть спокойно можно будет в конце сезона, когда мы выполним задачу, – цитирует "Р-Спорт" Флегонтова. – Это первая наша победа в премьер-лиге, это историческое событие. Это очень приятно, но впереди много туров, будем двигаться пошагово. Однозначно победа над "Анжи" раскрепостит команду. Я изначально говорил, что для толчка нужна одна хорошая победа. Я продолжаю верить в команду, продолжаю верить в главного тренера Алексея Поддубского. Я считаю, что эта победа действительно раскрепостит ребят и даст толчок для того, чтобы мы не были мальчиками для битья в премьер-лиге. Я в этом уверен.