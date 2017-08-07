Олег Флегонтов: "На стадионе "СКА-Хабаровск" хороший дренаж, не вижу причин для переноса матча с "Анжи"

Генеральный директор "СКА-Хабаровск" Олег Флегонтов, комментируя затопление домашнего стадиона клуба в преддверии матча 5-го тура премьер-лиги с "Анжи", выразил уверенность, что ливень, прошедший на Дальнем Востоке, не повлияет на игру. По словам руководителя армейцев, дренаж арены справится с затоплением.

– Дождь у нас уже прекратился, – сказал Флегонтов. – Не знаю, как это охарактеризовать. Ливень – обычный природный катаклизм. В соседнем Приморском крае затопило даже город, а потом циклон потихоньку пришел к нам. Но сейчас уже дождь прекратился, и я никаких проблем не вижу. До завтрашнего дня вода сойдет, и никаких проблем не будет. Перенос матча? Эти решения может принимать лига и так далее. К нам еще даже команда "Анжи" не приехала.

Да, было видно, что поле практически все в воде. Но дождь прекратился и времени достаточно, чтобы сошла вода. У нас очень хороший дренаж и отличное новое поле. Поэтому не вижу никаких проблем. (Андрей СИЗЯКИН)

Матч "СКА-Хабаровск" – "Анжи" пройдет 8 августа и начнется в 11.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.