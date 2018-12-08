Олег Флегонтов: "На мой взгляд, арбитр назначил второй пенальти в ворота "Анжи" ошибочно"

Генеральный директор "Анжи" Олег Флегонтов после матча 17-го тура премьер-лиги против "Спартака" (0:3) прокомментировал "СЭ" события встречи, отметив, что второй пенальти был назначен ошибочно.

В матче были назначены два пенальти в пользу красно-белых, а игроку махачкалинского клуба Роланду Гиголаеву пришлось покинуть поле из-за перебора желтых карточек.

– Справедливо "Спартак" одержал победу?

– В целом, да. Считаю, что "Спартак" сейчас сильнее.

– Согласны с удавлением Гиголаева?

– Оценку судейства давать не буду. На матче был инспектор – уважаемый человек и судья в прошлом. Пусть он оценивает. Не могу сказать ни за, ни против. Надо посмотреть эти моменты. Это такие тонкие ситуации по желтой карточке.

– И по пенальти не выскажетесь?

– У меня есть свое видение. На мой взгляд, второй пенальти арбитр назначил ошибочно. Это мое личное, субъективное мнение, поэтому я могу высказать только его, а не говорить от лица клуба.

– Будете жаловаться?

– Нет. Не надо искать скандалов, и так вокруг нас слишком много этого. Бывают, что ошибаются футболисты на поле, ошибаются и судьи. Мне показалось, что арбитр при назначении второго пенальти оказался не прав. Это субъективное мнение, Флегонтова Олега Юрьевича. Оценку судейству и момента даст инспектор матча Юрий Чеботарев. Есть также есть департамент судейства и инспектирования РФС. Пусть каждый занимается своим делом. (Арман Мкртчян)

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