Олег Флегонтов: "Хабаровск готов к матчу с "Локомотивом", ожидается от 8 до 11 градусов мороза"

Генеральный директор "СКА-Хабаровск" Олег Флегонтов отметил, что домашний стадион клуба готов к проведению матча 18-го тура чемпионата России против "Локомотива". Он добавил, что в день игры ожидается от 8 до 11 градусов мороза.

Напомним, ранее руководство железнодорожников обратилось к хабаровчанам с просьбой о переносе матча из-за холодных погодных условий в Москву или Сочи, однако им ответили отказом.

– Подготовка к матчу с "Локомотивом" идет в рабочем режиме, – приводит "Р-Спорт" слова Флегонтова. – Газон находится в великолепном состоянии, средняя температура поля составляет плюс 18 градусов. Практически весь снег убран. Мы запросили официальный прогноз на день матча у хабаровского Гидрометцентра. И если вчера давали прогноз от минус 9 до минус 12 градусов, то сегодня уже от минус 8 до минус 11. Хабаровск готов к проведению матча с "Локомотивом".

Мы ожидаем, что на игре будет не менее пяти тысяч болельщиков. В прошлом туре на матч с ЦСКА наложилась игра хоккейного "Амура", а в этот раз подобного совпадения не будет.

Матч "СКА-Хабаровск" – "Локомотив" состоится 27 ноября. Начало игры – в 12.00 по московскому времени (19.00 – по местному). "СЭ" проведет трансляцию встречи.