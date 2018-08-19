Олег Флегонтов: "Евсеев уходит в "СКА-Хабаровск"

Генеральный директор "Анжи" Олег Флегонтов сообщил "СЭ" о предстоящем переходе старшего тренерах дагестанской команды Вадима Евсеева в "СКА-Хабаровск". 42-летний специалист входил в штаб клуба из столицы Дагестана меньше двух месяцев назад, до этого он занимал пост главного тренера "Амкара", который прекратил существование из-за финансовых проблем.

- Евсеев действительно уходит в "СКА-Хабаровск", - заявил Флегонтов. - Все вопросы буду урегулированы в ближайшие дни.

Накануне президент дагестанского клуба Осман Кадиев заявил, что Евсеев уходит из клуба. При этом сам Евсеев заявил "СЭ", что не покидал команды, при этом предложил обратиться за разъяснениями в "Анжи" или "СКА-Хабаровск".

В дальневосточном клубе Евсеев сменит Сергея Передню, который будет отправлен в отставку из-за неудовлетворительных результатов (9-е место, 10 очков в 7 играх) в Олимп-Первенстве ФНЛ. (Евгений БЕЛОУСОВ)

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