Олег Флегонтов: "Если менять сроки трансферных периодов, то надо возвращаться на "весна - осень"

Генеральный директор "СКА-Хабаровск" Олег Флегонтов отметил, что клуб не поддерживает изменения сроков заявки футболистов на сезон при действующей системе проведения чемпионата России "осень - весна". Ранее стало известно, что клубы английской премьер-лиги собираются принять революционное решение: изменить сроки трансферных периодов в сезоне-2018/19. Начиная со следующего лета британцы намерены сдвинуть дату закрытия трансферного окна и завершать регистрацию новичков до старта чемпионата Англии.

– Мы против изменения сроков заявки, если продолжим играть по системе "осень - весна", – сказал Флегонтов. – Мы сыграли второй стыковой матч с "Оренбургом" 28 мая, а 7 июня начали подготовку к новому сезону, приступив к учебно-тренировочным сборам в Москве, а стартовали 16 июля. Вышедшим из первого дивизиона командам довольно сложно столь быстро собрать состав. Получается, за полтора месяца надо укомплектовать команду, эта работа у нас до сих пор продолжается. Понятно, что многолетние участники премьер-лиги могут заключать долгосрочные контракты, а у нас все очень быстро меняется.

Считаю прежнюю систему проведения чемпионата (весна - осень) значительно лучше и эффективнее. Если ее вернуть, все будут в одинаковых условиях, и у нас появилось бы значительно больше времени на комплектование. (Евгений БЕЛОУСОВ)