Олег Флегонтов: "Арсенал был более организованной командой, чем "СКА-Хабаровск"

Генеральный директор "СКА-Хабаровск" Олег Флегонтов считает, что дальневосточники проиграли тульскому "Арсеналу" (1:2) в матче 16-го тура чемпионата России из-за того, что сопернику сопутствовала удача. Он отметил, что его команда в первом тайме домашнего матча выглядела невнятно.

– Сейчас трудно по горячим следам сразу проанализировать игру и назвать основные причины неудачи в матче с "Арсеналом", – цитирует "Р-Спорт" Флегонтова. – Мы все очень расстроены. Команда пропустила очень быстрый гол и в первом тайме выглядела, откровенно говоря, невнятно. Во втором тайме мы поймали свою игру и у нас были хорошие моменты для взятия ворот. Наверное, все-таки "Арсенал" сегодня был более организованной командой и, надо отдать должное, им сопутствовала удача.

Напомним, после 16 туров "СКА-Хабаровск" занимает 16-е место в турнирной таблице премьер-лиги, набрав 12 очков. "Арсенал" располагается на 6-е строчке (23 балла).