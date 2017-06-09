Олег Флегонтов: "Арена в Химках не стоит в приоритете у "СКА-Хабаровска"

Генеральный директор "СКА-Хабаровск" Олег Флегонтов сообщил, что клуб рассматривает различные варианты по заявке резервного стадиона. Ранее президент РФПЛ Сергей Прядкин рассказал, что к хабаровскому клубу есть вопросы по инфраструктуре домашнего стадиона, поэтому команда может начать сезон на резервном поле в подмосковных Химках.

- Основные проблемы с ареной в Хабаровске заключаются в качестве поля и освещения, - цитирует ТАСС Флегонтова. - Мы сможем разобраться с полем к началу чемпионата, но по свету вряд ли успеем, потому что поставка оборудования будет только 27 августа. Не думаю, что это настолько критично, так как согласно регламенту можно играть матчи с 13 до 21 часа по местному времени, поэтому мы можем проводить игры в дневное время. Мне кажется, что важнее развитие футбола в регионе, вопреки регламентным нормам. Тем более, осветительное оборудование будет установлено в любом случае.

Арена в Химках не стоит в приоритете, это было выдернуто из контекста. Решение по резервной арене пока не принято. Мы рассматриваем многие варианты, важно, чтобы была удобная логистика, проживание и другие параметры. Не уверен, что этот стадион будет в нашем регионе, но мы определимся в срок.