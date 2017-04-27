Олег Долматов: "В школе ЦСКА есть ребята, на которых следует обратить внимание"

Известный российский тренер Олег Долматов отметил в интервью пресс-службе ЦСКА, что его адаптация в новой должности еще продолжается. Напомним, что специалист в марте занял пост координатора молодежной команды и старших возрастов школы ЦСКА.

– Я просматриваю игры старших возрастов, захватил большую часть зимнего первенства. И внимательно слежу за молодежкой. Практически со всеми тренерами я уже был знаком. Вся оборона ЦСКА, который я тренировал, сейчас работает в школе! И других специалистов тоже знал. Все прошло нормально, влился быстро.

Тема для меня новая, если честно сказать. Здесь я не напрямую работаю с детьми, а смотрю со стороны. Могу подсказать тренерам, что бы я сделал, как я вижу, на что обратить внимание на тренировках, чтобы исправить какие-то моменты. Мне хочется надеяться, что некоторые из моих предложений они будут принимать.

– Вы два месяца работаете в школе. Можно сказать, что уже полностью освоились?

– Нет, все идет не так быстро, адаптация продолжается. Надо визуально знать всех ребят, а групп много – пять старших возрастов. Поначалу вообще все сливалось, и я до сих пор ещё не до конца различаю ребят. Что-то мне нравится, что-то нет. Конечно, это нереально, но хотелось бы, чтоб каждая возрастная группа давала пополнение в первую команду. Это в идеале, разумеется. Но такого не было нигде и никогда. Поэтому нужно стремиться к тому, чтобы в каждом выпуске было хотя бы несколько толковых ребят.

Есть неплохие перспективные игроки, за которыми надо следить, наблюдать, развивать. Считаю, что надо много работать над тактикой. Я со своей стороны подмечаю различные моменты в обороне и атаке, которые можно скорректировать. Мое дело – подсказать. Мне кажется, за эти два месяца какие-то изменения в тактическом плане стали происходить, и хочется верить, что мой вклад тоже сказывается. Работы еще очень много, но меня она буквально увлекла! С большим интересом окунулся в процесс.

Хочу отдельно отметить, что мне нравится, как проходят тренерские советы после туров. Тренеры у нас грамотные, активные, у них современные взгляды, и с ними интересно общаться.

– Вы несколько десятилетий работали во взрослом футболе. Приходится сейчас подстраиваться под детско-юношеский?

– Скорее нет, поскольку основное направление моей деятельности в школе – вопросы тактики. Конечно, у каждого тренера свой взгляд на футбол. Я же стараюсь на тренерских советах, теоретических занятиях объяснять, как и что можно улучшить. Среда, как правило, уделяется в школе для индивидуальных занятий по технике и тактике. Мне бы хотелось на этих занятиях присутствовать на поле рядом с тренерами, что-то подсказывать.

– Вы особое внимание уделяете старшим возрастам. Сложилось уже какое-то впечатление?

– Не могу сказать, что уже появилось четкое мнение по каждому игроку. Но есть ребята, на которых следует обратить внимание. Думаю, что при соответствующей работе с ними в дальнейшем они могут быть полезными основной команде.