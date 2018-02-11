18:34 | Футбол — РФПЛ

Оланаре забил в первом матче за "Амкар"

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Нападающий ЦСКА Аарон Оланаре, находящийся на просмотре в "Амкаре", отметился голом в первом же матче за пермяков. Нигерийский форвард упрочил лидерство команды в товарищеской игре против "Будучности" (2:0 к 65-й минуте).

Напомним, в этом сезоне Оланаре принял участие в 11 матчах, забив 1 мяч. На сборе в Испании против местной  "Торревьехи" (7:0) форвард отметился хет-триком.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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