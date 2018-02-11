Оланаре забил в первом матче за "Амкар"

Нападающий ЦСКА Аарон Оланаре, находящийся на просмотре в "Амкаре", отметился голом в первом же матче за пермяков. Нигерийский форвард упрочил лидерство команды в товарищеской игре против "Будучности" (2:0 к 65-й минуте).
Напомним, в этом сезоне Оланаре принял участие в 11 матчах, забив 1 мяч. На сборе в Испании против местной "Торревьехи" (7:0) форвард отметился хет-триком.
65 - ГОООООЛ! Аарон Оланаре с подачи Михаила Гащенкова делает счет 2-0! #АмкарБудучность– FC Amkar (@fc_amkar) 11 февраля 2018 г.
AMKAR_glyshim_pivo_y_lar'ka
Красава, 0,5 красного востока с меня
19:06
SpaMan
Попал в нормальную команду, сразу заиграл
18:43