ЦСКА провел утреннюю тренировку на третьем испанском сборе, информирует официальный сайт красно-синих. Игрокам были предложены разминка с мячом, квадрат в три команды с элементами игры, упражнения на подвижность, большой квадрат с нейтральными и мини-матчи. По окончании основной части занятия несколько футболистов остались для отработки ударов по воротам. Общая продолжительность тренировки составила один час сорок минут.

Форвард Аарон Оланаре, в последнем матче на втором сборе получивший сильный удар в область бедра, итогом чего стал ушиб мягких тканей, начал третий сбор в общей группе и работает без ограничений. Ожидается, что капитан команды вратарь Игорь Акинфеев завтра должен приступить к работе на поле.

Нападающий Витинью и полузащитник Зоран Тошич будут тренироваться в общей группе со вторника. Планируется, что еще через несколько дней сможет работать наравне со всеми и хавбек Бибрас Натхо.