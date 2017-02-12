17:22 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Оланаре - в общей группе ЦСКА,
Акинфеев завтра начнет работу на поле

0
0
0

ЦСКА провел утреннюю тренировку на третьем испанском сборе, информирует официальный сайт красно-синих. Игрокам были предложены разминка с мячом, квадрат в три команды с элементами игры, упражнения на подвижность, большой квадрат с нейтральными и мини-матчи. По окончании основной части занятия несколько футболистов остались для отработки ударов по воротам. Общая продолжительность тренировки составила один час сорок минут.

Форвард Аарон Оланаре, в последнем матче на втором сборе получивший сильный удар в область бедра, итогом чего стал ушиб мягких тканей, начал третий сбор в общей группе и работает без ограничений. Ожидается, что капитан команды вратарь Игорь Акинфеев завтра должен приступить к работе на поле.

Нападающий Витинью и полузащитник Зоран Тошич будут тренироваться в общей группе со вторника. Планируется, что еще через несколько дней сможет работать наравне со всеми и хавбек Бибрас Натхо.

Дополнительная информация

http://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/tretiy-sbor-v-kampoamore-den-2/

0
0
0
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ