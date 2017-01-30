Оланаре тренировался в общей группе игроков ЦСКА

Нападающий ЦСКА Аарон Оланаре приступил к тренировкам в общей группе, информирует клубная пресс-служба. Ранее армейцы сообщили о том, что тренировочный процесс 22-летнего игрока персонализирован.

Напомним, что ЦСКА объявил о трансфере нигерийца 28 января. Контракт футболиста рассчитан на четыре с половиной года, а выступать за московский клуб он будет под 99-м номером.

Акробат возвращается. Оланаре снова в ЦСКА