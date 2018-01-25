Оланаре стал отцом и назвал сына Леброном

24 января нападающий ЦСКА Аарон Оланаре стал отцом, сообщает пресс-служба армейцев. У 23-летнего нигерийца родился сын, которого назвали Леброном.

"Поздравляем Аарона со счастливым событием и желаем здоровья малышу и его маме!", - говорится на сайте ЦСКА.

В текущем сезоне Оланаре провел за ЦСКА 11 матчей во всех турнирах, в которых он забил один гол.