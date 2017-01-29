18:10 29 января | ФУТБОЛ — РФПЛ

Оланаре поиграл в квадрат с молодыми футболистами ЦСКА

Аарон ОЛАНАРЕ играет в квадрат с молодыми футболистами ЦСКА. Фото Виталий Айрапетов, "СЭ"
Аарон ОЛАНАРЕ играет в квадрат с молодыми футболистами ЦСКА. Фото Виталий Айрапетов, "СЭ"
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Нападающий ЦСКА Аарон Оланаре не принимает участия в контрольном матче команды против "Хорсенса", передает спецкор "СЭ" Виталий АЙРАПЕТОВ. Перед началом встречи африканец поиграл в квадрат с молодыми футболистами армейцев. Ранее пресс-служба ЦСКА сообщила, что тренировочный процесс 22-летнего игрока персонализирован.

Напомним, что Оланаре лишь вчера стал игроком армейцев. Контракт футболиста рассчитан на четыре с половиной года.

Трансляция матча ЦСКА - "Хорсенс"

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Gogy

Оланаре забил на квадрат, поиграл в приставку, сходил в туалет, пожрал... День явно удался, денежки идут...

19:18 29 января

ravilius777

и снова Бесплатно)

18:18 29 января

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