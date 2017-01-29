Оланаре поиграл в квадрат с молодыми футболистами ЦСКА

Нападающий ЦСКА Аарон Оланаре не принимает участия в контрольном матче команды против "Хорсенса", передает спецкор "СЭ" Виталий АЙРАПЕТОВ. Перед началом встречи африканец поиграл в квадрат с молодыми футболистами армейцев. Ранее пресс-служба ЦСКА сообщила, что тренировочный процесс 22-летнего игрока персонализирован.

Напомним, что Оланаре лишь вчера стал игроком армейцев. Контракт футболиста рассчитан на четыре с половиной года.

Трансляция матча ЦСКА - "Хорсенс"