Оланаре и Ионов - в атаке ЦСКА на матч с "Ростовом"

Стал известен стартовый состав ЦСКА на домашний матч 23-го тура чемпионата России против "Ростова". В атаке армейцев сыграют Аарон Оланаре и Алексей Ионов.

Полностью состав команды Виктора Гончаренко выглядит следующим образом: Акинфеев, Мариу Фернандес, В. Березуцкий, Игнашевич, Васин, Набабкин, Вернблум, Витинью, Головин, Ионов, Оланаре. Запасные: Помазун, А. Березуцкий, Щенников, Чалов, Натхо, Гордюшенко, Жамалетдинов, Хосонов.

Встреча начнется в 14.30 по московскому времени.

Трансляция матча ЦСКА – "Ростов"