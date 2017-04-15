13:16 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Оланаре и Ионов - в атаке ЦСКА на матч с "Ростовом"

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Стал известен стартовый состав ЦСКА на домашний матч 23-го тура чемпионата России против "Ростова". В атаке армейцев сыграют Аарон Оланаре и Алексей Ионов.

Полностью состав команды Виктора Гончаренко выглядит следующим образом: Акинфеев, Мариу Фернандес, В. Березуцкий, Игнашевич, Васин, Набабкин, Вернблум, Витинью, Головин, Ионов, ОланареЗапасные: Помазун, А. Березуцкий, Щенников, Чалов, Натхо, Гордюшенко, Жамалетдинов, Хосонов.

Встреча начнется в 14.30 по московскому времени.

Трансляция матча ЦСКА – "Ростов"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 23-й тур
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