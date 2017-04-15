Оланаре и Ионов - в атаке ЦСКА на матч с "Ростовом"

Стал известен стартовый состав ЦСКА на домашний матч 23-го тура чемпионата России против "Ростова". В атаке армейцев сыграют Аарон Оланаре и Алексей Ионов.
Полностью состав команды Виктора Гончаренко выглядит следующим образом: Акинфеев, Мариу Фернандес, В. Березуцкий, Игнашевич, Васин, Набабкин, Вернблум, Витинью, Головин, Ионов, Оланаре. Запасные: Помазун, А. Березуцкий, Щенников, Чалов, Натхо, Гордюшенко, Жамалетдинов, Хосонов.
Встреча начнется в 14.30 по московскому времени.
- Ростов
- Георгий Щенников
- Сергей Игнашевич
- Игорь Акинфеев
- Виктор Васин
- Василий Березуцкий
- Бибрас Натхо
- ЦСКА (футбол)
- Алексей Березуцкий
- Алексей Ионов
- Кирилл Набабкин
- Виктор Гончаренко
- Понтус Вернблум
- Мариу Фернандес
- Витинью дус Сантус
- Александр Головин (футбол)
- Аарон Оланаре
- Тимур Жамалетдинов
- Астемир Гордюшенко
- Илья Помазун
- Федор Чалов
- Хетаг Хосонов