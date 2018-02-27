Оланаре дебютирует в "Амкаре" в матче с "Авангардом"

Стали известны составы "Амкара" и "Авангарда" на матч 1/4 финала Кубка России. С первых минут на поле появится форвард Аарон Оланаре. Пермяки арендовали футболиста у ЦСКА этой зимой, игра станет для него первой официальной в составе нового клуба.

Полностью составы команд выглядят следующим образом:

"Амкар": Нигматуллин, Сиваков, Зайцев, Идову, Занев, Комолов, Костюков, Гол, Форбс, Огуде, Оланаре.

Запасные - Хомич, Вамбольт, Белоруков, Милькович, Конде, Рязанцев, Шаваев, Гащенков, Баланович, Эззатоллахи, Гооге, Бодул.

"Авангард": Кобзев, Багаев, Дашаев, Никитин, Гоцук, Киреев, Нетфуллин, Альшин, Коробов, Федчук, Тлупов.

Запасные - Чагров, Синяев, Гурфов, Кубышкин, Митасов, Минаев.

Матч начнется в 17.30 по московскому времени. Победитель игры в полуфинале встретится с "Шинником".