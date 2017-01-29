Оланаре будет играть в ЦСКА под 99-м номером

Новичок ЦСКА Аарон Оланаре рассказал, что будет выступать за армейцев под 99-м номером. 22-летний нигериец уже выступал за армейцев под этим номером.
– 99-й номер всегда был моим любимым, – приводит пресс-служба армейцев слова Оланаре. – С детства играл под ним. Всегда мечтал, что он у меня будет. Не было сомнений, какой номер выбрать.
Аарон Оланаре выбрал для выступлений за #ЦСКА номер 9⃣9⃣, под которым выступал и весной! Вот что сам Оланаре говорит о своём выборе: pic.twitter.com/Bu9dbh8bgw– ПФК ЦСКА Москва (@PFC_CSKA_MOSCOW) 29 January 2017