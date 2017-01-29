13:57 29 января | ФУТБОЛ — РФПЛ

Оланаре будет играть в ЦСКА под 99-м номером

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Новичок ЦСКА Аарон Оланаре рассказал, что будет выступать за армейцев под 99-м номером. 22-летний нигериец уже выступал за армейцев под этим номером.

– 99-й номер всегда был моим любимым, – приводит пресс-служба армейцев слова Оланаре. – С детства играл под ним. Всегда мечтал, что он у меня будет. Не было сомнений, какой номер выбрать.

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Материалы REN-TV

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