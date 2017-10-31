Оксимирон посетил матч "Зенит" - "Локомотив"

Известный российский рэп-исполнитель Мирон Федоров, известный как Оксимирон (Oxxxymiron), посетил матч 15-го тура чемпионата России "Зенит" - "Локомотив" (0:3), информирует пресс-служба питерского клуба. Напомним, что Оксимирон родился в Санкт-Петербурге, где и прошла встреча.

- Может, ты и вынесешь меня из 1703, но не 1703 из меня, - говорится в сообщении пресс-службы (фраза из одного из рэп-баттлов Оксимирона).