11:16 | Футбол — РФПЛ

Оксимирон посетил матч "Зенит" - "Локомотив"

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Известный российский рэп-исполнитель Мирон Федоров, известный как Оксимирон (Oxxxymiron), посетил матч 15-го тура чемпионата России "Зенит" - "Локомотив" (0:3), информирует пресс-служба питерского клуба. Напомним, что Оксимирон родился в Санкт-Петербурге, где и прошла встреча.

- Может, ты и вынесешь меня из 1703, но не 1703 из меня, - говорится в сообщении пресс-службы (фраза из одного из рэп-баттлов Оксимирона).

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 15-й тур
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КОММЕНТАРИИ (3)
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Bodhishatva

Кучмий в гробу переворачивается.

11:46

баламошка

Подстилка Гнойного и духовный наставник Ретузы и Пиита тоже болеет за бакланов?) Беда не приходит одна)

11:45

Ментос

Кто эти дебилы??

11:41