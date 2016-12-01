Окриашвили сыграет с "Тереком" с первых минут

Стали известны составы "Терека" и "Краснодара" на матч 16-го тура чемпионата России. Хавбек кубанцев Торнике Окриашвили во второй раз в карьере появится на поле в игре премьер-лиги с первых минут. В предыдущей игре с "Зенитом" (2:1) он вышел на замену и провел победный мяч на 4-й добавленной минуте.

Полностью заявки команд выглядят следующим образом:

"Терек": Городов - Уциев, Семенов, Анхель, Мохаммади - Пирис, Кузяев, Адилсон, Мирзов, Грозав - Балай.

Запасные - Годзюр, Родолфу, Плиев, Митришев, Мбенг, Х. Кадыров.

"Краснодар": Крицюк - Калешин, Налду, Гранквист, Торбинский - Ахмедов, Эбуэ, Каборе, Окриашвили, Измайлов - Смолов.

Запасные - Адамов, Синицын, Мартынович, Гогличидзе, Енджейчик, Жоаузинью, Быстров, Вандерсон.

Игра начнется в 18.00 по московскому времени.

Трансляция матча "Терек" - "Краснодар"