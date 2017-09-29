Окриашвили получил травму, "Краснодар" остался вдевятером

Нападающий "Краснодара" Торнике Окриашвили получил травму на 79-й минуте матча 12-го тура чемпионата России против тульского "Арсенала". Грузинский форвард не смог продолжить игру в связи с травмой колена, однако к этому моменту у краснодарцев не осталось замен. Таким образом, "быки" доигрывают эту встречу вдевятером: на 56-й минуте матча прямую красную карточку за фол на Эвансе Кангве получил Шарль Каборе.

Напомним, 25-летний Окриашвили травмировался 13 марта в матче 19-го тура чемпионата России против "Локомотива" (2:1). Тогда футболист из-за травмы крестообразных связок пропустил около полугода.