Окриашвили подписал с "Краснодаром" 4-летний контракт

Полузащитник сборной Грузии Торнике Окриашвили подписал контракт с "Краснодаром", сообщает клубная пресс-служба. Соглашение сторон рассчитано на четыре сезона.

Ранее хавбек выступал за "Генк", с которым минувшим летом расторг контракт. После этого футболист проходил просмотр в "Марселе" и уже должен был подписать соглашение с клубом, но результаты медицинских тестов игрока не устроили клуб, поэтому Окриашвили покинул расположение команды.