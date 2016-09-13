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Окриашвили подписал с "Краснодаром" 4-летний контракт

Торнике ОКРИАШВИЛИ прибыл в расположение "Краснодара". Фото fckrasnodar.ru
Торнике ОКРИАШВИЛИ прибыл в расположение "Краснодара". Фото fckrasnodar.ru
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Полузащитник сборной Грузии Торнике Окриашвили подписал контракт с "Краснодаром", сообщает клубная пресс-служба. Соглашение сторон рассчитано на четыре сезона.

Ранее хавбек выступал за "Генк", с которым минувшим летом расторг контракт. После этого футболист проходил просмотр в "Марселе" и уже должен был подписать соглашение с клубом, но результаты медицинских тестов игрока не устроили клуб, поэтому Окриашвили покинул расположение команды.

Дополнительная информация

http://www.fckrasnodar.ru/team/news/object/?object_id=126989

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