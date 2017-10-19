Около 20 человек не попадают на каждый матч "Зенита" из-за мошенников

Директор по безопасности "Зенита" Юрий Федотов сообщил, что порядка 20 болельщиков не попадают на каждый матч команды из-за мошенников, продающих фальшивые билеты с рук.

Регулярно перед домашними матчами "Зенита" в РФПЛ и Лиге Европы спекулянты рядом со стадионом на Крестовском острове предлагают болельщикам приобрести билеты с рук. Цена в таких случаях в несколько раз превышает номинал. Также Федотов добавил, что количество желающих посетить матчи резко увеличилось.

- В течение каждого матча выявляем порядка 20 граждан, которые покупают билеты с рук у мошенников и поэтому не попадают на стадион, - цитирует "Р-Спорт" Федотова. - Полиция относится с пониманием и готова оказывать помощь клубу в борьбе с правонарушениями. Но мы призываем всех болельщиков пользоваться официальными центрами продажи билетов и легальными способами приобретения билетов для того, чтобы избежать подобных ситуации и не оказаться в день игры вне стадиона с фальшивыми билетами на руках.

Люди скупают билеты по низким ценам, а потом перепродают их по другой тарифной сетке. Все это приводит, с одной стороны, к негативу со стороны болельщиков, столкнувшихся с проблемой. А, с другой стороны, наносит ущерб экономическим интересам клуба. Есть понимание, как с этим бороться. Достаточно большое количество лиц, занимающихся перекупкой и перепродажей билетов уже клубом установлены. Направлены материалы в органы полиции для возбуждения уголовного дела по факту мошенничества в отношении конкретного лица, которое было задержано.

Клуб является самым популярным в РФПЛ, входит в двадцатку клубов по рейтингу УЕФА, имеет современный и красивый стадион, количество желающих посещать футбольные матчи в этом сезоне резко увеличилось. На стадионе комфортно, тепло, безопасно. Билеты охотно раскупаются болельщиками, и мы стали сталкиваться в этой части с негативными явлениями - появлением спекулянтов.