11:25 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Около 150 болельщиков в России получили запрет на посещение стадионов

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Президент РФС Виталий Мутко отметил, что около 150 болельщиков попали в черный список лиц, которым запрещено посещать стадионы в России. В случае выявления указанных в списках лиц в местах проведения официальных спортивных соревнований они будут привлечены к административной ответственности и наказанию в виде административного штрафа или ареста.

– Введена такая мера, как запрет на посещение стадионов, в список попали около 150 человек, – цитирует ТАСС Мутко. – У каждого (российского) клуба есть службы безопасности, службы по работе с фанатами, и вы видите – культура боления меняется. Мы работаем с болельщиками.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4172409

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