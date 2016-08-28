13:36 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Около 13-14 тысяч болельщиков ожидается на матче "Анжи" со "Спартаком"

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Порядка 13-14 тысяч болельщиков ожидается на матче 5-го тура чемпионата России между "Анжи" и "Спартаком". Об этом сообщил пресс-атташе махачкалинского клуба Ислам Абакаров. Матч между "Анжи" и "Спартаком" пройдет в Каспийске на стадионе "Анжи-Арена". Встреча начнется в 21:30 мск.

- По предварительным данным, на сегодняшнем матче ожидается порядка 13-14 тысяч болельщиков. Их число все еще может как уменьшиться, так и увеличиться, - цитирует ТАСС Абакарова. - По нашим сведениям, не ожидается организованного выезда "ультрас" московского клуба. Однако болельщики "Спартака" могут приехать самостоятельно из разных городов и регионов России.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3572274

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