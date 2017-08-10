11:41 | Футбол — РФПЛ

Огуде начал тренироваться по индивидуальной программе


Полузащитник "Амкара" Фегор Огуде приступил к тренировкам по индивидуальной программе, информирует пресс-служба пермяков. В этом сезоне хавбек не принимал участия в матчах команды.

На данный момент "Амкар" после пяти проведенных встреч в чемпионате России занимает последнюю строчку в турнирной таблице, имея в своем активе одно очко. Отметим, что команда не забила ни одного гола.

Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 5-й тур
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