Огуде начал тренироваться по индивидуальной программе

Полузащитник "Амкара" Фегор Огуде приступил к тренировкам по индивидуальной программе, информирует пресс-служба пермяков. В этом сезоне хавбек не принимал участия в матчах команды.

На данный момент "Амкар" после пяти проведенных встреч в чемпионате России занимает последнюю строчку в турнирной таблице, имея в своем активе одно очко. Отметим, что команда не забила ни одного гола.