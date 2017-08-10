Огуде начал тренироваться по индивидуальной программе

Полузащитник "Амкара" Фегор Огуде приступил к тренировкам по индивидуальной программе, информирует пресс-служба пермяков. В этом сезоне хавбек не принимал участия в матчах команды.
На данный момент "Амкар" после пяти проведенных встреч в чемпионате России занимает последнюю строчку в турнирной таблице, имея в своем активе одно очко. Отметим, что команда не забила ни одного гола.
Смотрите, кто сегодня приступил к тренировкам. Пока индивидуально.#АмкарПермь pic.twitter.com/1e3rBzqneu– FC Amkar (@fc_amkar) 10 августа 2017 г.