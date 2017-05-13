Ограничения для спортсменов из стран Евразийского союза сохранятся в России

Вице-премьер РФ Виталий Мутко отметил, что ограничения для спортсменов из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) сохранятся в России. В ЕАЭС входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.

В настоящее время спортсмены из четырех последних стран считаются легионерами в составах российских клубов РФПЛ, КХЛ и других турнирах.

- Пока сегодня действует тот порядок, который существует, - цитирует ТАСС Мутко. - Есть спортивное гражданство, которое введено российским законодательством, и спортивным гражданством обладает только гражданин России. Мы ввели ограничения, которыми защищаем свой рынок, включая доморощенных игроков, и они будут сохраняться.