17:16 | Футбол — РПЛ

"Огонь или отстой?" BBC - о ковровой форме "Ростова"


BBC обратил внимание на четвертую форму "Ростова", выпущенную в цвете ковра, появившегося на матче 4-го тура РПЛ против "Енисея" (4:0). Ранее сообщалось, что более 500 человек сделали предзаказ данного комплекта. 

- Огонь или отстой? "Ростов" выпустил "счастливый" четвертый комплект, - сообщается в Твиттере BBC. 

- Огонь, - ответил "Ростов" в комментариях.

"Ростов" занимает 4-е место в турнирной таблице на данный момент, имея в активе 9 очков.

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