"Огонь или отстой?" BBC - о ковровой форме "Ростова"

BBC обратил внимание на четвертую форму "Ростова", выпущенную в цвете ковра, появившегося на матче 4-го тура РПЛ против "Енисея" (4:0). Ранее сообщалось, что более 500 человек сделали предзаказ данного комплекта.
- Огонь или отстой? "Ростов" выпустил "счастливый" четвертый комплект, - сообщается в Твиттере BBC.
- Огонь, - ответил "Ростов" в комментариях.
🔥 or 🤮?– BBC Sport (@BBCSport) 22 августа 2018 г.
FC Rostov are releasing a 'lucky' fourth shirt.
More: https://t.co/afxSFv4zbU pic.twitter.com/rZBRCYOIcg
"Ростов" занимает 4-е место в турнирной таблице на данный момент, имея в активе 9 очков.