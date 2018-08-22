"Огонь или отстой?" BBC - о ковровой форме "Ростова"

BBC обратил внимание на четвертую форму "Ростова", выпущенную в цвете ковра, появившегося на матче 4-го тура РПЛ против "Енисея" (4:0). Ранее сообщалось, что более 500 человек сделали предзаказ данного комплекта.

- Огонь или отстой? "Ростов" выпустил "счастливый" четвертый комплект, - сообщается в Твиттере BBC.

- Огонь, - ответил "Ростов" в комментариях.