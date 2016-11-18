Оганесяну вызвали скорую помощь в зал суда

Бывшему вице-губернатору Санкт-Петербурга Марату Оганесяну, которого доставили сегодня в Смольнинский районный суд для рассмотрения ходатайства СК о его аресте, вызвали скорую помощь, сообщает ТАСС.
Около 17:15 мск в зал суда зашел врач. Причина недомогания Оганесяна не уточняется.
Чиновник на днях был задержан в Москве по делу о хищении в 2014 году более 50 миллионов рублей. Следователи установили данный факт при заключении генподрядчиком ЗАО "ИК "Трансстрой" с АО "ТДМ" договора по поставке видеотабло для стадиона.
Ботаникум
marksan + + + Так этот "ашот" эту АРЕНУ ещё и НЭМНОЖЭЧКО "пилил", и, уверен, что весьма СИЛЬНО РАДОВАЛСЯ и думал: Вай мэ, какой же я УМНИ!!!
19:36
marksan
Умирает, бедный! А такой бодрый был, когда по Арене скакал!
18:22