17:55 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Оганесяну вызвали скорую помощь в зал суда

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Бывшему вице-губернатору Санкт-Петербурга Марату Оганесяну, которого доставили сегодня в Смольнинский районный суд для рассмотрения ходатайства СК о его аресте, вызвали скорую помощь, сообщает ТАСС.

Около 17:15 мск в зал суда зашел врач. Причина недомогания Оганесяна не уточняется.

Чиновник на днях был задержан в Москве по делу о хищении в 2014 году более 50 миллионов рублей. Следователи установили данный факт при заключении генподрядчиком ЗАО "ИК "Трансстрой" с АО "ТДМ" договора по поставке видеотабло для стадиона.

Дополнительная информация

http://tass.ru/proisshestviya/3796262

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Ботаникум

marksan + + + Так этот "ашот" эту АРЕНУ ещё и НЭМНОЖЭЧКО "пилил", и, уверен, что весьма СИЛЬНО РАДОВАЛСЯ и думал: Вай мэ, какой же я УМНИ!!!

19:36

marksan

Умирает, бедный! А такой бодрый был, когда по Арене скакал!

18:22

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