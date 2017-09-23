Офсайд у игрока "Анжи" определен ошибочно

На 20-й минуте матча 11-го тура чемпионата России "Спартак" – "Анжи" ошибку допустил первый ассистент Роман Усачев, определивший положение "вне игры" у игрока гостей. В момент передачи партнера тот не находился за линией офсайда. (Александр БОБРОВ)

Мешков назначил "странный" пенальти в пользу "Спартака"