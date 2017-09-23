Офсайд у игрока "Анжи" определен ошибочно

На 20-й минуте матча 11-го тура чемпионата России "Спартак" – "Анжи" ошибку допустил первый ассистент Роман Усачев, определивший положение "вне игры" у игрока гостей. В момент передачи партнера тот не находился за линией офсайда. (Александр БОБРОВ)
На 20-й минуте матча 11-го тура чемпионата России "Спартак" – "Анжи" ошибку допустил первый ассистент Роман Усачев, определивший положение "вне игры" у игрока гостей. В момент передачи партнера тот не находился за линией офсайда. (Александр БОБРОВ)
Вопреки
Ну как без мата реагировать на работу вот таких арбитров, скажите ? Ну просто НЕТ СЛОВ.. и за оскорбление МЕШКОВА забанят. Ну подскажите мне хоть один матч "Спартака" с региональной командой на свой арене, в котором арбитры откровенно ему не помогали ??? С "Рубином" закрывали глаза на грубость спартаковских костоломов,не удалив Попова и не наказывая бразильца но чутко реагировали на симуляцию Самодова и КО. Сегодня придумали совершенно левый пеналь и еще левейший офсайд у игрока "АнЖи", выходившего на ворота.. А на аналогичные нарушения свистит Мешок лишь в пользу "Спартака" - как же все это достало. МУТКО с Будогосским вновь порекомендовали арбитрам не обижать федуновских, как и в прошлом году ??? Но если глава РФС не хочет, что бы в России был честный футбол и главенствующей была спортивная составляющая, а не кабинетные договоренности, то пора уже Главам регионов (Губернаторам) выходить на Президента Страны Путина В.В. и ставить вопрос об отстранении нынешнего босса российского футбола !!! В Москве и Питере региональные команды просто убивают и НИКОМУ в Стране нет до этого дела... Разве можно при таком беспределе в нашем футболе, доверять Стране проводить мировой мундиаль, скажите мне и болельщикам регионов ??? Стыдоба !!! Одно и то же каждый год - ДОСТАЛИ !!!
20:04
Kupservas
Поззор нашего футбола!!!
20:02
ЗлобныйЖиртрест
Конечно, Мешков судит одинаково и Спартак, и Анжи. Позорники красно-белые
20:01
Верю в Крылья
Свистун сегодня классный........
20:01
tryam
федууун...воон)
19:59
Николай.Н
А пенальти? Не стыдно чемпиону так обыгрывать команду находящиеся в низу таблицы?
19:54
marksan
Кто сказал, что Спартаку не подсуживают?
19:43