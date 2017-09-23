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19:37 | Футбол — РФПЛ

Офсайд у игрока "Анжи" определен ошибочно

Момент с офсайдом у игрока "Анжи".
Момент с офсайдом у игрока "Анжи".
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На 20-й минуте матча 11-го тура чемпионата России "Спартак" "Анжи" ошибку допустил первый ассистент Роман Усачев, определивший положение "вне игры" у игрока гостей. В момент передачи партнера тот не находился за линией офсайда. (Александр БОБРОВ)

Мешков назначил "странный" пенальти в пользу "Спартака"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 11-й тур
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КОММЕНТАРИИ (7)
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Вопреки

Ну как без мата реагировать на работу вот таких арбитров, скажите ? Ну просто НЕТ СЛОВ.. и за оскорбление МЕШКОВА забанят. Ну подскажите мне хоть один матч "Спартака" с региональной командой на свой арене, в котором арбитры откровенно ему не помогали ??? С "Рубином" закрывали глаза на грубость спартаковских костоломов,не удалив Попова и не наказывая бразильца но чутко реагировали на симуляцию Самодова и КО. Сегодня придумали совершенно левый пеналь и еще левейший офсайд у игрока "АнЖи", выходившего на ворота.. А на аналогичные нарушения свистит Мешок лишь в пользу "Спартака" - как же все это достало. МУТКО с Будогосским вновь порекомендовали арбитрам не обижать федуновских, как и в прошлом году ??? Но если глава РФС не хочет, что бы в России был честный футбол и главенствующей была спортивная составляющая, а не кабинетные договоренности, то пора уже Главам регионов (Губернаторам) выходить на Президента Страны Путина В.В. и ставить вопрос об отстранении нынешнего босса российского футбола !!! В Москве и Питере региональные команды просто убивают и НИКОМУ в Стране нет до этого дела... Разве можно при таком беспределе в нашем футболе, доверять Стране проводить мировой мундиаль, скажите мне и болельщикам регионов ??? Стыдоба !!! Одно и то же каждый год - ДОСТАЛИ !!!

20:04

Kupservas

Поззор нашего футбола!!!

20:02

ЗлобныйЖиртрест

Конечно, Мешков судит одинаково и Спартак, и Анжи. Позорники красно-белые

20:01

Верю в Крылья

Свистун сегодня классный........

20:01

tryam

федууун...воон)

19:59

Николай.Н

А пенальти? Не стыдно чемпиону так обыгрывать команду находящиеся в низу таблицы?

19:54

marksan

Кто сказал, что Спартаку не подсуживают?

19:43