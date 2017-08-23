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11:55 | Футбол — РФПЛ

Официальный Твиттер "Зенита" подшутил над "Барселоной"

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"Зенит" на своей официальной странице в Твиттере в шутливой форме прокомментировал сообщение "Барселоны" о том, что их аккаунты в социальных сетях были взломаны.

Каталонцы выразили благодарность за терпение, отметив, что пытаются решить данную проблему. В свою очередь, сине-бело-голубые опубликовали фото игрока, подчеркнув, что они не имеют отношения к данной проблеме.

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КОММЕНТАРИИ (4)
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Непорочный как ТИ

щютка века я считаю. болотные пиарасты уже не знают куда себя пропихнуть

12:11

Mad Butcher

бомжи в каждой заднице затычка

12:11

pussykitty

Твиттером зенита командует пубертатная школота. Второй раз в этом убедилась.

12:09

ЗЗ+

Судя по предыдущим заметкам оф. твиттера Зенита, там реально какие-то подростки работают :-/ Юмор на уровне детсада.

12:05