Официальный Твиттер "Зенита" подшутил над "Барселоной"

"Зенит" на своей официальной странице в Твиттере в шутливой форме прокомментировал сообщение "Барселоны" о том, что их аккаунты в социальных сетях были взломаны.
Каталонцы выразили благодарность за терпение, отметив, что пытаются решить данную проблему. В свою очередь, сине-бело-голубые опубликовали фото игрока, подчеркнув, что они не имеют отношения к данной проблеме.
Хакеры взломали аккаунт "Барселоны" и объявили о переходе Ди Марии
#ItWasntUs pic.twitter.com/fmLAeqd5gq– FC Zenit in English (@fczenit_en) 23 августа 2017 г.
Непорочный как ТИ
щютка века я считаю. болотные пиарасты уже не знают куда себя пропихнуть
12:11
Mad Butcher
бомжи в каждой заднице затычка
12:11
pussykitty
Твиттером зенита командует пубертатная школота. Второй раз в этом убедилась.
12:09
ЗЗ+
Судя по предыдущим заметкам оф. твиттера Зенита, там реально какие-то подростки работают :-/ Юмор на уровне детсада.
12:05