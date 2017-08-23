Официальный Твиттер "Зенита" подшутил над "Барселоной"

"Зенит" на своей официальной странице в Твиттере в шутливой форме прокомментировал сообщение "Барселоны" о том, что их аккаунты в социальных сетях были взломаны.

Каталонцы выразили благодарность за терпение, отметив, что пытаются решить данную проблему. В свою очередь, сине-бело-голубые опубликовали фото игрока, подчеркнув, что они не имеют отношения к данной проблеме.

Хакеры взломали аккаунт "Барселоны" и объявили о переходе Ди Марии