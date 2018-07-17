Официально: "Ростов Арена" будет домашним стадионом "Ростова"

Президент "Ростова" Арташес Арутюнянц сообщил, что клуб достиг договоренности об использовании "Ростов Арены". По его словам, это стало возможным благодаря губернатору Ростовской области Василию Голубеву.

- В настоящее время достигнута договоренность об использовании "Ростов Арены" в качестве домашнего стадиона для нашего футбольного клуба, - приводит пресс-служба "Ростова" слова Арутюнянца. - Такое решение стало возможным, благодаря оперативному вмешательству губернатора Ростовской области. Мы благодарим Василия Юрьевича за эту поддержку. Уверен, что использование новой современной арены даст импульс развитию футбольного клуба "Ростов".

Напомним, "Ростов Арена" была построена для проведения в городе ЧМ-2018. На стадионе прошли четыре игры группового турнира, а также матч 1/8 финала Бельгия - Япония (3:2). Арена вмещает 43 472 зрителя.