Одно из заявлений "Краснодара" будет касаться темы судейства

Сегодня "Краснодар" на своем официальном сайте объявил о намерении сделать два важных заявления. По информации "СЭ", с большой долей вероятности тема одного из них – работа судейской бригады Владимира Сельдякова в ходе вчерашнего матча 26-го тура премьер-лиги с "Анжи" (0:0).

Напомним, арбитры не засчитали гол Федора Смолова на 24-й минуте встречи из-за офсайда. Эксперт по судейству "СЭ" Александр БОБРОВ подробно разобрал этот эпизод.

"СЭ" вел трансляцию матча