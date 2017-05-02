Одно из заявлений "Краснодара" будет касаться темы судейства

Сегодня "Краснодар" на своем официальном сайте объявил о намерении сделать два важных заявления. По информации "СЭ", с большой долей вероятности тема одного из них – работа судейской бригады Владимира Сельдякова в ходе вчерашнего матча 26-го тура премьер-лиги с "Анжи" (0:0).
Напомним, арбитры не засчитали гол Федора Смолова на 24-й минуте встречи из-за офсайда. Эксперт по судейству "СЭ" Александр БОБРОВ подробно разобрал этот эпизод.
Санитар леса
Видел игру, Краснодар играл плохо, это мягко говоря. Если так, то каждая команда после любой игры может делать подобные заявления.
11:28
regiment
а чего нового они могут заявить?
11:21
wedes
Будут плакаться.
11:07